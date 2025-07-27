Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Dikkat 500 kat fazla ödemeyin!

Ehliyet yenileme süresi birkaç kez değiştirilmişti. İçişleri Bakanlığının son verdiği tarihe ise 4 gün kaldı. Milyonlar ehliyetini yenilerken hala eski tip ehliyet sahibi de azımsanmayacak kadar çok. 31 Temmuz'a kadar ehliyetni yenilemeyenler işlemler için 500 kat fazla para ödeyecek. Binlerce sürücü şimdi "Ehliyet yenileme uzatıldı mı", "Son gün ne zaman" sorusuna cevap arıyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? İçişleri Bakanlığının sürücülere ehliyet yenileme için verdiği süre 31 Temmuz'da doluyor. 27 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla herhangi bir uzatma da söz konusu değil. 2 | 3