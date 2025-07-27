Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Dikkat 500 kat fazla ödemeyin!
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresine 4 gün kaldı. Verilen süreye kadar ehliyetini yenileyenler 15 lira ödeyecek, geç kalanlar ise 1 Ağustos'tan itibaren 7 bin 438 lira ödeyecek. Son günlerde yoğun şekilde "Ehliyet yenileme uzatıldı mı", "Son gün ne zaman" sorusu geliyor.
Ehliyet yenileme süresi birkaç kez değiştirilmişti. İçişleri Bakanlığının son verdiği tarihe ise 4 gün kaldı. Milyonlar ehliyetini yenilerken hala eski tip ehliyet sahibi de azımsanmayacak kadar çok. 31 Temmuz'a kadar ehliyetni yenilemeyenler işlemler için 500 kat fazla para ödeyecek. Binlerce sürücü şimdi "Ehliyet yenileme uzatıldı mı", "Son gün ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
İçişleri Bakanlığının sürücülere ehliyet yenileme için verdiği süre 31 Temmuz'da doluyor. 27 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla herhangi bir uzatma da söz konusu değil.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.