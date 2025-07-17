Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılıyor?

Ehliyet yenileme için İçişleri Bakanlığı son gün olarak 31 Temmuz 2025 tarihini belirlemişti. Verilen sürenin dolmasına 2 hafta gibi bir süre kaldı. Henüz işlem yapmayanlar konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte ayrıntılar... 1 | 3

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığının verdiği süre ile ilgili herhangi bir uzatılma söz konusu değil. Eski tip ehliyetler en geç 31 Temmuz'a kadar yenilenmek zorunda... 2 | 3