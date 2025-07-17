Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılıyor?
Ehliyet yenilme tarihleri sürekli olarak araştırılıyor. Sürücüler için son gün yaklaşırken bazı sorular da peş peşe geliyor. Bunlardan bir tanesi de "Ehliyet yenilme uzatıldı mı" şeklinde... İşte detaylar...
Ehliyet yenileme için İçişleri Bakanlığı son gün olarak 31 Temmuz 2025 tarihini belirlemişti. Verilen sürenin dolmasına 2 hafta gibi bir süre kaldı. Henüz işlem yapmayanlar konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte ayrıntılar...
Ehliyet yenileme uzatıldı mı?
İçişleri Bakanlığının verdiği süre ile ilgili herhangi bir uzatılma söz konusu değil. Eski tip ehliyetler en geç 31 Temmuz'a kadar yenilenmek zorunda...
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.