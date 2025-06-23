Ehliyetler ne zaman yenilenecek? Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Eski tip ehliyetlerini hala yenilemeyen milyonlarca sürücü, bu yoğun dönemde "Ehliyet yenileme son gün ne zaman?" sorusunun yanıtını acil olarak öğrenmek istiyor. Süre daralıyor ve başvuru tarihi sıkça araştırılıyor. İşte detaylar...

Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak.

Ancak yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde değerli kâğıt ve harç bedelleri tam tutarda tahsil edilecek.

Değerli kâğıt ve harç bedelleri, Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine; vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılıyor.

Sürücü belgeleri dışındaki hizmet ve malzeme ücretleri ise İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından ortak belirleniyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesine göre, belirtilen süreden önce verilen belgeler için İçişleri Bakanlığı tarafından ek süre uzatımı yapılabilir.