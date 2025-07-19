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Ekili araziye yıldırım düştü, 8 ton buğday kül oldu

Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu anızda başlayan yangının, ekili araziye sıçraması sonucu yaklaşık 8 ton buğday kül oldu. Hasada gün sayan yaşlı çiftçi, traktörüne bağladığı yaş dalları alevlerin üzerinden sürükleyerek yangını söndürdü.

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Ekili araziye yıldırım düştü, 8 ton buğday kül oldu - Resim: 1

Olay, Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıkların hakim olduğu Kale ilçesinde aniden fırtına çıktı.

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Ekili araziye yıldırım düştü, 8 ton buğday kül oldu - Resim: 2

ırtınayla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında, mahallenin yakınında bulunan ve birkaç gün önce hasadı yapılan tarlaya yıldırım düştü.

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Ekili araziye yıldırım düştü, 8 ton buğday kül oldu - Resim: 3

Anızda başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle büyüyerek, yan tarlada bulunan ekili buğday tarlasına sıçradı.

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Ekili araziye yıldırım düştü, 8 ton buğday kül oldu - Resim: 4

Yıldırım düştüğünü ve alevlerin tarlasına sıçradığını gören 63 yaşındaki çiftçi Mehmet Fındıklı, bahçesinde bulunan ceviz ağacını keserek, emeğini kurtarmak için büyük bir risk aldı.

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