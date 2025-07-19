Ekili araziye yıldırım düştü, 8 ton buğday kül oldu
Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu anızda başlayan yangının, ekili araziye sıçraması sonucu yaklaşık 8 ton buğday kül oldu. Hasada gün sayan yaşlı çiftçi, traktörüne bağladığı yaş dalları alevlerin üzerinden sürükleyerek yangını söndürdü.
Olay, Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıkların hakim olduğu Kale ilçesinde aniden fırtına çıktı.
ırtınayla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında, mahallenin yakınında bulunan ve birkaç gün önce hasadı yapılan tarlaya yıldırım düştü.
Anızda başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle büyüyerek, yan tarlada bulunan ekili buğday tarlasına sıçradı.
Yıldırım düştüğünü ve alevlerin tarlasına sıçradığını gören 63 yaşındaki çiftçi Mehmet Fındıklı, bahçesinde bulunan ceviz ağacını keserek, emeğini kurtarmak için büyük bir risk aldı.