Ekili araziye yıldırım düştü, 8 ton buğday kül oldu

Olay, Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıkların hakim olduğu Kale ilçesinde aniden fırtına çıktı. 1 | 7

ırtınayla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında, mahallenin yakınında bulunan ve birkaç gün önce hasadı yapılan tarlaya yıldırım düştü. 2 | 7

Anızda başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle büyüyerek, yan tarlada bulunan ekili buğday tarlasına sıçradı. 3 | 7