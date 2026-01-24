Ekipler şehit kızının nişanı için seferber oldu

Düğün ve nişan hazırlıklarının aksamaması için Gercüş Özel İdare ekipleri karla kaplı yollara müdahale başlattı. Ekipler, ulaşımı en hızlı şekilde sağlamak amacıyla yaklaşık 20 kilometrelik Dargeçit hattı yerine, çok daha kısa olan Midyat-Yemişli ile Altınoluk arasındaki 4 kilometrelik mesafeye odaklandı. "Bir kepçe, bir mutluluk" sloganıyla yürütülen titiz çalışma sonucunda, şehit ailesinin Batman merkeze ulaşmasını sağlayacak koridor kısa sürede açıldı.