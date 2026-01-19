EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 EKPSS tercih sonuçları hangi gün açıklanıyor?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Başvurular 8 Ocak'ta başladı ve 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek. İşlemleri tamamlayan adayları şimdi sonuç heyecanı sardı. "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.