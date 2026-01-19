EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 EKPSS tercih sonuçları hangi gün açıklanıyor?
2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sürecinde başvurular bugün sona eriyor. Çoğunluk başvurularını tamamlarken sonuç tarihi artık gündemde... ÖSYM'nin net bir tarih geçmemesi sebebiyle "EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu öne çıkıyor.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Başvurular 8 Ocak'ta başladı ve 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek. İşlemleri tamamlayan adayları şimdi sonuç heyecanı sardı. "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.
2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM kura ve tercih sonuçları için bir tarih vermedi. Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 4 Şubat'ta açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.