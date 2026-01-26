EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Engelli vatandaşlar kuraya ve sınav sonuçlarına göre kamu, kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. Başvurular geçen hafta bitti şimdi sonuçlar bekleniyor. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle aramalar her geçen gün artıyor. Yeni haftada sıkça "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.