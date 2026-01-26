EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
EKPSS tercihlerinin bitişi ile birlikte sonuçlar gündem olmuş durumda... On binlerce kişi ÖSYM'nin sonuçları ne zaman erişime açacağını sorguluyor. Süreç ile ilgili bilgi alınmak istenirken "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hız kesmiyor.
Engelli vatandaşlar kuraya ve sınav sonuçlarına göre kamu, kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. Başvurular geçen hafta bitti şimdi sonuçlar bekleniyor. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle aramalar her geçen gün artıyor. Yeni haftada sıkça "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM ve bakanlıklar tarafından belirtilmedi. Değerlendirme sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyor.
Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 4 Şubat'ta açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.