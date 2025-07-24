EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI MI? İmamoğlu tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?

Ekrem İmamoğlu'nun tahliye olup olmadığı zaman zaman merak ediliyor. Son gülerde birtakım iddialar ortaya atılırken vatandaşlar da "Ekrem İmamoğlu çıktı mı" sorularını yoğun şekilde yöneltiyor.

19 Mart 2025 İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'tan bu yana tutuklu ve Silivri cezaevinde... İmamoğlu tahliye olmuş değil.

19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri kapsamında İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği yapmak yer aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, İmamoğlu’nun terör örgütüne destek dışında kalan suçlamalarda kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirerek tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul ederek İmamoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Terör örgütüyle iş birliği suçlaması yönünden ise salıverilmesine hükmedildi.