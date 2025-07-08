Ekrem İmamoğlu duruşması TRT'den canlı yayınlanacak mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. İmamoğlu duruşmaların TRT'den yayınlanmasını talep etmiş CHP Lideri Özgür Özel de destek vermişti. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklama ile duruşmaların TRT'den yayınlanmasını istedi. Şimdi binlerce kişi "Ekrem İmamoğlu duruşması TRT'den canlı yayınlanacak mı" diye soruyor.
Ekrem İmamoğlu duruşması TRT'den canlı yayınlanacak mı? Türkiye bu soruya yanıt arıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in talebine "Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda terkip ve teşri edilmesini ümitle temenni ediyoruz." şeklinde karşılık verdi.
Ekrem İmamoğlu duruşması TRT'den canlı yayınlanacak mı?
Ekrem İmamoğlu duruşmasının TRT'den canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında henüz net karar verilmiş değil. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin hükümetten bir açıklama yapılması bekleniyor.