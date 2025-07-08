Ekrem İmamoğlu duruşması TRT'den canlı yayınlanacak mı? Türkiye bu soruya yanıt arıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in talebine "Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda terkip ve teşri edilmesini ümitle temenni ediyoruz." şeklinde karşılık verdi.

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