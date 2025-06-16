Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu, serbest kaldı mı? İmamoğlu 'Akın Gürlek' davası son durum nedir?
Ekrem İmamoğlu bugün yine 2. kez 'Akın Gürlek' davasında hakim karşısına çıktı. Saat 10'da başlayan duruşmanın akıbeti merak edilirken peş peşe "Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu" sorusu yöneltiliyor. İşte davaya ilişkin son durum...
Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle bugün yine hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "tehdit" suçlamalarıyla açılan davada 7 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor. Vatandaşlar duruşma hakkında bilgi almak isterken sıkça "Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu, serbest kaldı mı" soruları geliyor.
İmamoğlu tahliye oldu mu?
Ekrem İmamoğlu'nun Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00'da başladı. Mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma16 Temmuz 2025'e ertelendi. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de izledi.
Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davada 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.
İmamoğlu, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “tehdit” suçlamalarıyla yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 11 Nisan’da görüldü.