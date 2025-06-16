Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu, serbest kaldı mı? İmamoğlu 'Akın Gürlek' davası son durum nedir?

Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle bugün yine hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "tehdit" suçlamalarıyla açılan davada 7 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor. Vatandaşlar duruşma hakkında bilgi almak isterken sıkça "Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu, serbest kaldı mı" soruları geliyor.

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