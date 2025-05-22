Elazığ'da yük treni raydan çıktı! 2 vagon şarampole yuvarlandı
Elazığ’da bugün meydana gelen tren kazası bölgede büyük korku yarattı. Bakır cevheri taşıyan yük treninin beş vagonundan ikisi şarampole devrildi.
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Elazığ’ın Maden ilçesinde meydana gelen tren kazası, paniğe neden oldu.
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Yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.
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Bakır cevheri taşıdığı öğrenilen yük treninin 5 vagonu, Ziyarettepe mevkisinde raydan çıktı.
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Kazada raydan çıkan 5 vagondan 2'si şarampole devrildi.
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