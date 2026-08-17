Sırrı atmosferdeki görünmez pencerede





Araştırmacıların kullandığı yöntemin en kritik noktası, atmosferdeki özel bir kızılötesi pencereye dayanıyor. 8 ila 13 mikrometre aralığındaki bu bant, ısının uzaya daha kolay kaçabildiği bir bölge olarak öne çıkıyor.

Bir malzeme bu bantta çok güçlü ısı yayabiliyor ve aynı anda güneş ışığını iyi yansıtabiliyorsa, enerji harcamadan soğutma etkisi yaratabiliyor.