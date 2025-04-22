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  4. Eleman aranıyor ama bulunamıyor! İşte eleman bulmada en çok zorlanılan meslekler

Eleman aranıyor ama bulunamıyor! İşte eleman bulmada en çok zorlanılan meslekler

İŞKUR tarafından hazırlanan 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'nda eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler de sıralandı. 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan raporda, garson makineci, kaynakçı, temizlik görevlisi eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerin başında geldi. Eleman bulmada güçlük çekilmesinin nedeni olarak, ilgili meslekte işe yeterli başvuru yapılmaması, gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip sahip eleman bulunamaması ve yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması gibi nedenler öne çıktı.

Merve Özçelik [email protected]
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Eleman aranıyor ama bulunamıyor! İşte eleman bulmada en çok zorlanılan meslekler - Resim: 1

İşte Türkiye'de eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek...

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Eleman aranıyor ama bulunamıyor! İşte eleman bulmada en çok zorlanılan meslekler - Resim: 2

1. Garson (Servis Elemanı)

Türkiye'de en çok açık iş ilanı olan meslekler listesinin başında da yer alan garsonluk, temininde en fazla güçlük çekilen meslekler listesinin de birincisi.

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Eleman aranıyor ama bulunamıyor! İşte eleman bulmada en çok zorlanılan meslekler - Resim: 3

2. Makineci (Dikiş)

Makineci, garsonluğun ardından eleman bulmada en fazla zorluk yaşanan meslek oldu.

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Eleman aranıyor ama bulunamıyor! İşte eleman bulmada en çok zorlanılan meslekler - Resim: 4

3. Kaynakçı

Listenin üçüncü sırasında kaynakçı yer alıyor.

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