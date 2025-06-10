Eli kulağında! 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kurban Bayramı öncesi MSÜ tercih sonuçlarının ilan edilmesi beklenirken Milli Savunma Üniversitesinden müjdeli haber gelmedi. Bayram geçti ve artık ilk çalışma gününde MSÜ tercih sonuçları için sabahın ilk ışıklarından bu yana yoğun bir sorgulama var. Aynı zamanda YKS'ye de girecek adayların heyecanı 2 katı artmış durumda... MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
MSÜ tercih sonuçları için adaylar haftalardır bekleyiş içerisinde... Milli Savunma Üniversitesinin sonuçları ilan etme tarihleri değişiklik gösterse de geçen yıl 1 ay içinde sonuçların ilan edilmesi nedeniyle beklentiler mayıs ayında beklenen duyurunun gelmesi yönündeydi. Adaylar Kurban Bayramı öncesi yine umutlanmıştı ki haber gelmedi. Şimdi gözler bayram sonrası ilk mesai gününde... Art arda "2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuç tarihi vermek neredeyse imkansız... Milli Savunma Üniversitesinin sonuçları 1 ay içinde de açıkladığı oluyor, 2 aylık zaman diliminde de... Fakat genel kanı bu yıl MSÜ tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağı yönünde...
Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi web sitesi (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden sonuçları sorgulayacak.
İkinci aşama faaliyetleri
Yerleşen adaylar için fiziki yeterlilik testi (FYT), mülakat ve sağlık raporu süreci başlar. Bu süreçlerin tarihleri ve gerekli belgeler, sonuç açıklamasında belirtilir.