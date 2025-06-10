MSÜ tercih sonuçları için adaylar haftalardır bekleyiş içerisinde... Milli Savunma Üniversitesinin sonuçları ilan etme tarihleri değişiklik gösterse de geçen yıl 1 ay içinde sonuçların ilan edilmesi nedeniyle beklentiler mayıs ayında beklenen duyurunun gelmesi yönündeydi. Adaylar Kurban Bayramı öncesi yine umutlanmıştı ki haber gelmedi. Şimdi gözler bayram sonrası ilk mesai gününde... Art arda "2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. 1 | 3

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuç tarihi vermek neredeyse imkansız... Milli Savunma Üniversitesinin sonuçları 1 ay içinde de açıkladığı oluyor, 2 aylık zaman diliminde de... Fakat genel kanı bu yıl MSÜ tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağı yönünde... 2 | 3