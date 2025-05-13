Elon Musk, Sam Altman ve dahası... Trump'a Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik eden CEO'lar kimler?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurduğu Orta Doğu turu bugün itibarıyla başladı. İlk olarak Suudi Arabistan'a gelen Trump, bu arada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Trump’ın yanında, ziyareti boyunca bazı teknoloji şirketlerinin CEO’ları da yer aldı. İşte Trump'a Suudi Arabistan ziyareti sırasında eşlik eden CEO'lar...