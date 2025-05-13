Elon Musk, Sam Altman ve dahası... Trump'a Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik eden CEO'lar kimler?
ABD Başkanı Donald Trump, bugün itibarıyla başlayan Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Ziyareti sırasında Trump’a, bazı teknoloji devlerinin CEO’larının eşlik ettiği görüldü.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurduğu Orta Doğu turu bugün itibarıyla başladı. İlk olarak Suudi Arabistan'a gelen Trump, bu arada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Trump’ın yanında, ziyareti boyunca bazı teknoloji şirketlerinin CEO’ları da yer aldı. İşte Trump'a Suudi Arabistan ziyareti sırasında eşlik eden CEO'lar...
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Elon Musk
(Tesla ve SpaceX CEO)
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Larry Fink
(Blackrock CEO)
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Jane Fraser
(Citi CEO)
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