Bayram ikramiyesi, son zamanların en çok araştırılan konusu... Emekli Bayram ikramiyelerinin tarihi henüz belli olmadığından dolayı bayrama çok az bir süre kala aramalar sıklaşmış durumda... Peki 16 milyon emekli için bayram hazırlıklarında katkı sağlayan bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak.

Hükümet tarafından 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla emekli bayram ikramiyesi tarihi hakkında bir açıklama yapılmış değil. Bayram ikramiyesi hakkında bugün ya da yarın bir duyuru yapılması beklenirken 31 Mayıs-1 Haziran tarihinde ikramiyelerin hesaplara yatması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak öde­necek ancak sadece 4.000TL’yi emekli ol­muş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.

Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiye­si 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sa­hip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sa­hip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.