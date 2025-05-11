Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

Bayram öncesi yatırılan bayram ikramiyeleri emekliler için ciddi bir destek sağlıyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme tarihini de bu nedenle sıkça araştırıyor. Devlet tarafından yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, emeklilerin bayram alışverişi ve kurban hazırlıkları için bir hayli önem taşıyor. Özellikle "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu, hem arama motorlarında hem de sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

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