Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Emekli ikramiyesi hangi tarihte hesaplara yatacak? Bu tarihe dikkat
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyesinde... Bayram öncesi alışveriş hazırlığında ya da torunlar için harçlıklarda büyük bir kolaylık sağlayan bayram ikramiyesinin hangi tarihte hesaplara yatacağı merak ediliyor. Bu nedenle de son günlerde "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor" sorusu artıyor.
Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanacak. Bayram, milyonlarca emekli için başka bir anlam daha ifade ediyor. O da emekli ikramiyesi... Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez hesaplara yatırılan ikramiyenin Kurban Bayramı öncesi ne zaman dağıtılacağı bu günlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Hükümet tarafından emekli bayram ikramiyesinin tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri 6 gün önceden ödenmeye başlamıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yatırılması beklenebilir.
Emekli ikramiyesi ne kadar?
Emekli ikramiyesine bu yıl yapılan yüzde 33'lük zammın ardından ikramiye tutarı 4 bin liraya çıktı.