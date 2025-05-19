Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanacak. Bayram, milyonlarca emekli için başka bir anlam daha ifade ediyor. O da emekli ikramiyesi... Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez hesaplara yatırılan ikramiyenin Kurban Bayramı öncesi ne zaman dağıtılacağı bu günlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?

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