Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayram ikramiyesi için tarihler araştırılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi gündem olmuş durumda... Binlerce emekli için fırsat sunan ikramiyelerin tarihlerini öğrenmek isteyenler "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" diye soruyor. 1 | 3

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hükümet tarafından emekli bayram ikramiyesinin tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri 6 gün önceden ödenmeye başlamıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yatırılması beklenebilir. 2 | 3