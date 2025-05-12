Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı için tarih yaklaşıyor. Emekli bayram ikramiyesi için de gün sayılıyor. Bayram hazırlığı için emeklilere bir nebze olsa da can suyu olacak ikramiyelerin tarihi için aramalar hızlandı. Binlerce kişi "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusunu yöneltiyor.
Kurban Bayram ikramiyesi için tarihler araştırılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi gündem olmuş durumda... Binlerce emekli için fırsat sunan ikramiyelerin tarihlerini öğrenmek isteyenler "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" diye soruyor.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Hükümet tarafından emekli bayram ikramiyesinin tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri 6 gün önceden ödenmeye başlamıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yatırılması beklenebilir.
Emekli ikramiyesi ne kadar?
Emekli ikramiyesine bu yıl yapılan yüzde 33'lük zammın ardından ikramiye tutarı 4 bin liraya çıktı.