Emekli bayram ikramiyesi yükseltildi mi, ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayının ilk haftası geride kalmak üzere... Bayram 20 Mart'ta kutlanacak ve sayılı hafta kala kamuoyunun gündemlerinden biri de bayram ikramiyesi... 4 bin TL olan ikramiyenin ne kadar artacağı sürekli tartışılıyor. İşte kulislerde konuşulanlar...