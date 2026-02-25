Emekli bayram ikramiyesi yükseltildi mi, ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Adım adım Ramazan Bayramı'na ilerliyoruz. Emeklilerin gündemlerinden biri de bayram ikramiyesi... İkramiyelerin ne kadar artacağı merak konusu olmuş durumda... Ajanslar yakından takip edilirken "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak" ve "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu sıkça geliyor.
Ramazan ayının ilk haftası geride kalmak üzere... Bayram 20 Mart'ta kutlanacak ve sayılı hafta kala kamuoyunun gündemlerinden biri de bayram ikramiyesi... 4 bin TL olan ikramiyenin ne kadar artacağı sürekli tartışılıyor. İşte kulislerde konuşulanlar...
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Hükümetten emekli bayram ikramiyesi için takvim paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle bir hafta öncesinden hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple gözler 13 Şubat 2026 Cuma tarihine çevrilmiş durumda...
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.
Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.