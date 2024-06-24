Emekli indirimlerinde detaylar belli oldu! (Emekli indirimleri neler, nasıl faydalanılıyor?)
Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla emekliler, bazı devlet kurumlarındaki işlemler üzerinde indirim kararı alındı. Peki emekliler tam olarak hangi hizmetlerden indirimli bir şekilde yararlanabiliyor? Emekli indirimleri nerelerde geçerli? İşte ayrıntılar...
Kamuya ait kurumlarda emeklilerin çeşitli indirimlerden yararlanabildiği düzenlemenin detayları geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından emekliler misafirhaneler, PTT, TCDD veya öğretmenevi gibi birçok tesisten indirimli bir şekilde hizmet alabiliyor. Peki emekliler hangi indirimlerden faydanalıyorlar? Emekli indirimleri neler? Kimler emekli indirimlerinden faydalanabiliyor? Detaylar şöyle;
EMEKLİYE KYK YURTLARI TEMMUZ AYINDA 1 AY ÜCRETSİZ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra Temmuz ayında 1 aylığına ücretsiz bir şekilde emeklilere açılacak.
PTT'DEN YÜZDE 20 İNDİRİMLİ "EMEKLİ PAKETİ"
PTTCell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Aynı şekilde PTT Kargo da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.