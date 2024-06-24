Emekli indirimlerinde detaylar belli oldu! (Emekli indirimleri neler, nasıl faydalanılıyor?)

Kamuya ait kurumlarda emeklilerin çeşitli indirimlerden yararlanabildiği düzenlemenin detayları geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından emekliler misafirhaneler, PTT, TCDD veya öğretmenevi gibi birçok tesisten indirimli bir şekilde hizmet alabiliyor. Peki emekliler hangi indirimlerden faydanalıyorlar? Emekli indirimleri neler? Kimler emekli indirimlerinden faydalanabiliyor? Detaylar şöyle;

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