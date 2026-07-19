Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklisi maaş farkı tarihi belli oldu mu?

Memur ve emekli temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı kadar zam aldı. Emekli henüz zamlı maaş alamazken maş farkının da tarihi henüz belli olmadı. Memurlar da farkı beklerken yoğun şekilde "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu geliyor.