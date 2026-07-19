Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklisi maaş farkı tarihi belli oldu mu?
Milyonların gündeminde maaş farkı var. Yüzde 13,52'lik enflasyon farkı almaya hak kazanan emekli ve memur takvimi merak ediyor. Pazar günü de bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" diye soruyor.
Memur ve emekli temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı kadar zam aldı. Emekli henüz zamlı maaş alamazken maş farkının da tarihi henüz belli olmadı. Memurlar da farkı beklerken yoğun şekilde "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu geliyor.
Memur emeklisi maaş farkı yattı mı?
Hayır. Bugün 19 Temmuz Pazar ve takvimle ilgili bir gelişme yaşanmadı. Beklentiler temmuz ayının son haftasında maaş farklarının hesaplara geçmesi yönünde...
Memur maaş farkı hangi tarihte yatacak?
Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını aldılar fakat 14 günlük maaş farkı hesaplara geçmedi. Beklentiler maaş farklarının ay sonunda yatırılacağı yönünde...
4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
BAĞKUR (4B) emekli maaş ödeme tarihleri...
Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.