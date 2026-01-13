Emekli maaş farkı ne zaman yatıyor? Maaş farkı takvimi duyuruldu mu?

Enflasyon rakamları 5 Ocak'ta açıklandı ve memur emeklisi yüzde 18.6 zam aldı. Maaşlarını erkenden alan 4C emeklisi bu yüzde 18.6 farkı henüz hesaplarında görmedi. SGK bir takvim açıklayacak ve maaşlar hesaplara geçecek. Şimdi tarihleri merak eden binlerce kişi "Emekli maaş farkı ne zaman yatıyor" diye soruyor.