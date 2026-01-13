Emekli maaş farkı ne zaman yatıyor? Maaş farkı takvimi duyuruldu mu?
Milyonlarca emekli yapılan zamdan henüz yararlanamadı. Maaşlarını önceden alan 4C emeklisi maaş farkını bekliyor. Her gün konu araştırılırken peşe peşe gelen soru "Emekli maaş farkı ne zaman yatıyor" oluyor.
Enflasyon rakamları 5 Ocak'ta açıklandı ve memur emeklisi yüzde 18.6 zam aldı. Maaşlarını erkenden alan 4C emeklisi bu yüzde 18.6 farkı henüz hesaplarında görmedi. SGK bir takvim açıklayacak ve maaşlar hesaplara geçecek. Şimdi tarihleri merak eden binlerce kişi "Emekli maaş farkı ne zaman yatıyor" diye soruyor.
Emekli maaş farkı ne zaman yatıyor?
13 Ocak Salı günü itibarıyla T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvim hakkında bir bilgilendirme yapmadı. Beklentiler memur maaşları ile birlikte memur emeklisinin maaş farkının da yatması yönünde... Bu tarih de 15 Ocak Perşembe...
Memur emeklisine ikinci 6 ayda yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon farkı oluştuğu takdirde bu oran da maaşlara yansıtılacak.