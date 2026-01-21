Emekli maaş farkı takvimi belli oldu mu? 4c emekli maaş farkı hangi gün yatacak?
Maaşlarını ayın 1 ile 5 arasında alan memur emeklisi maaş farkını bekliyor. Ocak ayının 3'te 2'si geride kalırken emekliler takvime odaklanmış durumda... Her gün ısrarla yöneltilen soru "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak" oluyor. İşte son durum...
Memur ve memur emeklisi yüzde 18.6 zam aldı. Memur emeklisi henüz zamlı maaştan yararlanamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimi duyuracak ve emekliler maaş farkını günü geldiğinde hesaplarında görecek. Günler ilerledikçe tarih araması sıklaşıyor. Her gün "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu geliyor.
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
21 Ocak Çarşamba hükümetten memur emeklisi maaş farkı için bir açıklama gelmedi. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği takvimde...
Uzmanlar maaş farklarının 26 Ocak'a kadar yatmasını bekliyor.
Memur emeklisine ikinci 6 ayda yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak.
Enflasyon farkı oluştuğu takdirde bu oran da maaşlara yansıtılacak.