Emekli maaş farkı yattı mı? 4C memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı hangi tarihte yatacak?
Emekli maaş farkı takvimi için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca memur emeklisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelecek duyuruyu bekliyor. Ankara kulislerinde neler konuşulduğu merak edilirken sıkça gelen soru "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak" oluyor.
Emekliler yüzde 13,52'lik maaş farkının hesaplara geçeceği tarihi öğrenmeye çalıyor. Haftanın ortasında yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Memur ve memur emeklisi takvimi öğrenmeye çalışırken "Emekli maaş farkı yattı mı" sorusu peş peşe geliyor.
Emekli maaş farkı yattı mı?
Emekli maaş farkı hesaplara geçmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimi yayımlamadı. Temmuz ayının son haftasında maaş farklarının yatması bekleniyor.
Memur maaş farkı hangi tarihte yatacak?
Memurlar bugün zamlı maaşlarını alıyorlar fakat 14 günlük maaş farkı hesaplara geçmedi. Beklentiler maaş farklarının ay sonunda yatırılacağı yönünde...
4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
BAĞKUR (4B) emekli maaş ödeme tarihleri...
Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.