Emekli maaş farkı yattı mı? 4C memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı hangi tarihte yatacak?

Emekliler yüzde 13,52'lik maaş farkının hesaplara geçeceği tarihi öğrenmeye çalıyor. Haftanın ortasında yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Memur ve memur emeklisi takvimi öğrenmeye çalışırken "Emekli maaş farkı yattı mı" sorusu peş peşe geliyor.