Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 4c emekli maaş farkı takvimi belli oldu mu?
Memur emeklisinin gözü kulağı maaş farklarında... Sosyal Güvenlik Kurumunun tarihleri netleştirmemesi nedeniyle milyonlar araştırma içerisinde... Zamsız maaş alan 4C emeklileri sık sık "Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" sorusun cevap arıyor.
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
19 Ocak Pazartesi hükümetten memur emeklisi maaş farkı için bir açıklama gelmedi. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği takvimde...
Beklentiler maaş farklarının bu hafta içi yatması yönünde...
Memur emeklisine ikinci 6 ayda yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak.
Enflasyon farkı oluştuğu takdirde bu oran da maaşlara yansıtılacak.