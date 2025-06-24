Emekli maaş haberleri: Emekliye ne kadar zam yapılacak, zam oranı belli oldu mu?

Temmuz ayı yaklaşırken emeklinin gündemi zam oranı... 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekliye yapılacak zam oranı netleşecek. Günler öncesinde aramalar sıklaşırken en çok yanıt aranan soru "Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak" şeklinde...

Haziran enflasyonunun yüzde 1, 1,5 veya 2 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek zam oranları şöyle:

Emekli zam oranı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri, milyonlarca emekli için maaş artışını belirleyecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerine göre, en düşük emekli maaşında 17 bin lira sınırı aşılabilir.

Halihazırda en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki dönemlerde hükümet, sadece kök maaşlara zam uyguladığı için taban maaş aynı kalmıştı. Ancak bu yıl ocak ayında olduğu gibi taban maaşa da enflasyon oranında bir artış yapılması durumunda, en düşük emekli aylığının 17 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Öte yandan en düşük memur emeklisi maaşı şu an 19.616 TL. Eğer TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyonu sonrası toplam artış %17 seviyesinde gerçekleşirse, memur emeklisinin maaşı da yaklaşık 22.950 TL düzeyine yükselecek.