Emekli maaş haberleri: Emekliye ne kadar zam yapılacak, zam oranı belli oldu mu?
Emeklinin gözü temmuzda gelecek enflasyon verisinde... 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte emekliye yapılacak zam oranı belli olacak. Uzmanların beklentilerini öğrenmek isteyen yaklaşık 16 milyon kişi "Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak" diye soruyor.
Temmuz ayı yaklaşırken emeklinin gündemi zam oranı... 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekliye yapılacak zam oranı netleşecek. Günler öncesinde aramalar sıklaşırken en çok yanıt aranan soru "Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak" şeklinde...
Emekli zam oranı ne kadar olacak?
Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.
Haziran enflasyonunun yüzde 1, 1,5 veya 2 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek zam oranları şöyle:
%1 enflasyon olursa:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,24
Memur ve memur emeklileri: %15,14
%1,5 enflasyon olursa:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,81
Memur ve memur emeklileri: %15,71
%2 enflasyon olursa:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,40
Memur ve memur emeklileri: %16,28
Kesin zam oranları, TÜİK'in haziran ayı TÜFE verisini açıklamasının ardından 6 aylık toplam enflasyonun netleşmesiyle belli olacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri, milyonlarca emekli için maaş artışını belirleyecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerine göre, en düşük emekli maaşında 17 bin lira sınırı aşılabilir.
Halihazırda en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki dönemlerde hükümet, sadece kök maaşlara zam uyguladığı için taban maaş aynı kalmıştı. Ancak bu yıl ocak ayında olduğu gibi taban maaşa da enflasyon oranında bir artış yapılması durumunda, en düşük emekli aylığının 17 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.
Öte yandan en düşük memur emeklisi maaşı şu an 19.616 TL. Eğer TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyonu sonrası toplam artış %17 seviyesinde gerçekleşirse, memur emeklisinin maaşı da yaklaşık 22.950 TL düzeyine yükselecek.