EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Emekli maaş zammı bugün belli oldu. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon oranları sonrası milyonlarca emeklinin zam oranı netleşti. Milyonlar şimdi gelen rakamları öğrenmek istiyor. İşte "Emekliye ne kadar zam yapılacak" sorusunun yanıtı...
Türkiye'nin bugün bir numaralı gündemi enflasyon rakamlarıydı... Haziran ayı ÜFE ve TÜFE oranları sonrası emeklinin ve memurun zam oranı belli oldu. Bu nedenle "Emekli maaş zammı ne kadar oldu" sorusu yoğun şekilde geliyor. İşte detaylar...
Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı. TÜİK verilerine göre enflasyon haziran ayında yüzde 0,99, yıllık olarak ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına %17.76 zam yapılacak.
Ekonomistler en düşük emekli maaşının ise 25 bin TL'ye yükseltilmesini bekliyor.
Öte yandan emekli ve memura ek zam ya da refah payı beklentisi ise çok zayıf görülüyor.