Türkiye'nin bugün bir numaralı gündemi enflasyon rakamlarıydı... Haziran ayı ÜFE ve TÜFE oranları sonrası emeklinin ve memurun zam oranı belli oldu. Bu nedenle "Emekli maaş zammı ne kadar oldu" sorusu yoğun şekilde geliyor. İşte detaylar...