EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekliye ne kadar zam yapılacak? Emeklinin zam oranı ne olacak?
Temmuz ayına kısa süre kaldı. 3 Temmuz'da emekli ve memurun zam oranı netleşecek. Milyonlar TÜİK'ten gelecek rakamları beklerken AA haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Emekliler uzman isimleri takip ederken bugün yoğun şekilde "Emekliye ne kadar zam yapılacak" sorusu geliyor.
Temmuz ayı emekli ve memur için zam ayı demek. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak ve 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memura yansıtılacak. Milyonlar heyecanla gelecek rakamları beklerken dillerden düşmeyen soru da "Emekliye ne kadar zam yapılacak" şeklinde...
Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Emekliye yapılacak zam oranı 3 Temmuz Cuma günnü saat 10.00'da belli olacak. Eğer AA'nın yüzde 1,04 haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşirse emekliye yüzde 17,82 zam yapılacak. Kesin rakamlar TÜİK sonrası netleşecek.
Memur ve memur emeklilerine ise %6.14 enflasyon farkına 2026 yılı Temmuz döneminde uygulanacak %7.00 zam ilave edildiğinde toplam %13.57 zam yapılması beklenir.
Ekonomistler en düşük emekli maaşının 24-25 bin TL olabileceğini konuşuyor.
Hükümetten henüz ek zam ile ilgili bir açıklama da yapılmadı. Kulislerde seyyanen zam beklentisi zayıf.