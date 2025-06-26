Emekli maaş zammı enflasyon farkı belli oldu mu? Emekli zam oranı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammı için 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor. Gözler TÜİK'in açıklayacağı verilerde... Temmuz ayına sayılı günlerler kala beklentiler merak ediliyor ve "Emekli zam oranı ne kadar olacak" sorusu yöneltiliyor.
Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylelikle emekli ve memurun maaş zammı ortaya çıkacak.
Milyonlarca emekli veriler öncesi uzmanların görüşlerini merak ediyor. Bu sebeple "Emekli zam oranı ne kadar olacak" sorusu peş peşe geliyor.
Emekli zam oranı ne kadar olacak?
Uzmanlara göre, Haziran ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalabileceği öngörülüyor. Bu durum, Temmuz ayında yapılacak emekli zam oranlarını doğrudan etkileyecek.
Refah payı uygulanmasa dahi SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandığı emeklilerinin Temmuz zammının en az yüzde 16, en fazla yüzde 17 civarında olması bekleniyor. Zam oranları, Ocak-Haziran dönemi enflasyonuna göre şekillenecek.
Öte yandan, seyyanen zam ya da ek refah payı uygulamasına yönelik beklentilerin ise zayıf olduğu ve bu konuda şu an için güçlü bir sinyal bulunmadığı ifade ediliyor.