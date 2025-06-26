Emekli maaş zammı enflasyon farkı belli oldu mu? Emekli zam oranı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylelikle emekli ve memurun maaş zammı ortaya çıkacak. Milyonlarca emekli veriler öncesi uzmanların görüşlerini merak ediyor. Bu sebeple "Emekli zam oranı ne kadar olacak" sorusu peş peşe geliyor. 1 | 3

Emekli zam oranı ne kadar olacak? Uzmanlara göre, Haziran ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalabileceği öngörülüyor. Bu durum, Temmuz ayında yapılacak emekli zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Refah payı uygulanmasa dahi SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandığı emeklilerinin Temmuz zammının en az yüzde 16, en fazla yüzde 17 civarında olması bekleniyor. Zam oranları, Ocak-Haziran dönemi enflasyonuna göre şekillenecek. 2 | 3