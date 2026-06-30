EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: Emekliye ne kadar zam yapılacak? Emeklinin zam oranı ne olacak?

Temmuz ayı emekli ve memur için zam ayı demek. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak ve 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memura yansıtılacak. Milyonlar heyecanla gelecek rakamları beklerken dillerden düşmeyen soru da "Emekliye ne kadar zam yapılacak" şeklinde...