Emekli maaş zammı haberleri: Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı zam oranı belli oldu. Emekliler, temmuz ayında gelecek haziran ayı enflasyon farkı ile birlikte maaş zammını öğrenecekler... Tahminleri öğrenmek isteyen emekliler "Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak" diye soruyor. İşte detaylar... 1 | 3

Emekliye ne kadar zam yapılacak? Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun emekliye yapılacak zam oranları hakkında "İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklile­rinin enflasyon farkı %13.36 oldu. Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farklar emekli aylıkla­rına yansıtılacak. Memur ve memur emek­lilerinde ise dört aylık enflasyon toplu söz­leşme zamlarının enflasyona eklenmesi ile bulunuyor. Memur ve memur emeklilerin­de ise fark %12.29 oldu. 2 | 3