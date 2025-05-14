Emekli maaş zammı haberleri: Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye zam oranları yavaş yavaş şekilleniyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olması ile birlikte emekli maaş zamlarının ne kadar olacağı belli oldu. Fakat mayıs ve haziran ayı enflasyonu ile birlikte yapılacak zam oranı kesinleşecek. İşte tahmini emekli maaş zammı oranı...
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı zam oranı belli oldu. Emekliler, temmuz ayında gelecek haziran ayı enflasyon farkı ile birlikte maaş zammını öğrenecekler... Tahminleri öğrenmek isteyen emekliler "Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak" diye soruyor. İşte detaylar...
Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun emekliye yapılacak zam oranları hakkında "İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı %13.36 oldu. Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinde ise dört aylık enflasyon toplu sözleşme zamlarının enflasyona eklenmesi ile bulunuyor. Memur ve memur emeklilerinde ise fark %12.29 oldu.
Yüzde 17-18 enflasyon farkı çıkar
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026’da alacakları toplu sözleşme zam oranına ilave enflasyon farkı için bu yıl Ağustos ayında 2026 toplu sözleşme zam oranının belirlenmesi gerekiyor.
Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflasyon farkının çıkacağını düşünüyorum. Bu durumda Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yaklaşık %16, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yaklaşık %17-18 oranında bir fark alacağı yönündedir." dedi.