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Emekli maaş zammı haberleri: Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye zam oranları yavaş yavaş şekilleniyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olması ile birlikte emekli maaş zamlarının ne kadar olacağı belli oldu. Fakat mayıs ve haziran ayı enflasyonu ile birlikte yapılacak zam oranı kesinleşecek. İşte tahmini emekli maaş zammı oranı...

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Emekli maaş zammı haberleri: Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 1

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı zam oranı belli oldu. Emekliler, temmuz ayında gelecek haziran ayı enflasyon farkı ile birlikte maaş zammını öğrenecekler... Tahminleri öğrenmek isteyen emekliler "Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak" diye soruyor. İşte detaylar...

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Emekli maaş zammı haberleri: Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 2

Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun emekliye yapılacak zam oranları hakkında "İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklile­rinin enflasyon farkı %13.36 oldu. Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farklar emekli aylıkla­rına yansıtılacak. Memur ve memur emek­lilerinde ise dört aylık enflasyon toplu söz­leşme zamlarının enflasyona eklenmesi ile bulunuyor. Memur ve memur emeklilerin­de ise fark %12.29 oldu.

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Emekli maaş zammı haberleri: Emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 3

Yüzde 17-18 enflasyon farkı çıkar

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026’da alacakları toplu sözleşme zam ora­nına ilave enflasyon farkı için bu yıl Ağus­tos ayında 2026 toplu sözleşme zam oranı­nın belirlenmesi gerekiyor.

Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflas­yon farkının çıkacağını düşünüyorum. Bu durumda Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yaklaşık %16, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yaklaşık %17-18 ora­nında bir fark alacağı yönündedir." dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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