Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 enflasyon farkı belli oldu mu?
Türkiye, TÜİK'in paylaşacağı verileri bekliyor. Özellikle emekli ve memur alacakları zammın hesaplamak istiyor. 3 Temmuz tarihi sabırsızlıkla beklenirken "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusu günden güne artıyor. İşte uzmanların beklentileri...
Milyonlar Türkiye İstatistik Kurumunun geçeceği enflasyon rakamlarını bekliyor. Haziran verileri ile birlikte emekli ve memurun alacağı zam oranı belli olacak. Heyecan katsayısı artarken bekletiler merak ediliyor. Özellikle emekliler "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusunu hızlandırmış durumda...
Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Uzmanlara göre, Haziran ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalabileceği öngörülüyor. Bu durum, Temmuz ayında yapılacak emekli zam oranlarını doğrudan etkileyecek.
Refah payı uygulanmasa dahi SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandığı emeklilerinin Temmuz zammının en az yüzde 16, en fazla yüzde 17 civarında olması bekleniyor. Zam oranları, Ocak-Haziran dönemi enflasyonuna göre şekillenecek.
Öte yandan, seyyanen zam ya da ek refah payı uygulamasına yönelik beklentilerin ise zayıf olduğu ve bu konuda şu an için güçlü bir sinyal bulunmadığı ifade ediliyor.