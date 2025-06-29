Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 enflasyon farkı belli oldu mu?

Milyonlar Türkiye İstatistik Kurumunun geçeceği enflasyon rakamlarını bekliyor. Haziran verileri ile birlikte emekli ve memurun alacağı zam oranı belli olacak. Heyecan katsayısı artarken bekletiler merak ediliyor. Özellikle emekliler "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusunu hızlandırmış durumda... 1 | 3

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Uzmanlara göre, Haziran ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalabileceği öngörülüyor. Bu durum, Temmuz ayında yapılacak emekli zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Refah payı uygulanmasa dahi SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandığı emeklilerinin Temmuz zammının en az yüzde 16, en fazla yüzde 17 civarında olması bekleniyor. Zam oranları, Ocak-Haziran dönemi enflasyonuna göre şekillenecek. 2 | 3