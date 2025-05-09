Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaş zammı için gözler haziran ayında gelecek enflasyon rakamlarında... 5 Mayıs'ta açıklanan enflasyon rakamları sonrası 4 aylık enflasyon farkı belli oldu ve emekliye yapılacak rakam az çok şekillendi. Son durumu merak eden milyonlarca emekli "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?", "En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?" diye soruyor. 1 | 4

Emekliye ne kadar zam yapılacak? Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun emekliye yapılacak zam oranları hakkında "İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklile­rinin enflasyon farkı %13.36 oldu. Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farklar emekli aylıkla­rına yansıtılacak. Memur ve memur emek­lilerinde ise dört aylık enflasyon toplu söz­leşme zamlarının enflasyona eklenmesi ile bulunuyor. Memur ve memur emeklilerin­de ise fark %12.29 oldu. 2 | 4



Yüzde 17-18 enflasyon farkı çıkar Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026’da alacakları toplu sözleşme zam ora­nına ilave enflasyon farkı için bu yıl Ağus­tos ayında 2026 toplu sözleşme zam oranı­nın belirlenmesi gerekiyor. Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflas­yon farkının çıkacağını düşünüyorum. 3 | 4