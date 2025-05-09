Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emeklinin kesin zam oranı haziran ayında gelecek enflasyon farkı ile belli olacak. Emekliler günbegün son açıklamaları takip ederken "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?", "En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?" sorusunu yöneltiyor.
Emekli maaş zammı için gözler haziran ayında gelecek enflasyon rakamlarında... 5 Mayıs'ta açıklanan enflasyon rakamları sonrası 4 aylık enflasyon farkı belli oldu ve emekliye yapılacak rakam az çok şekillendi. Son durumu merak eden milyonlarca emekli "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?", "En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?" diye soruyor.
Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun emekliye yapılacak zam oranları hakkında "İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı %13.36 oldu. Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinde ise dört aylık enflasyon toplu sözleşme zamlarının enflasyona eklenmesi ile bulunuyor. Memur ve memur emeklilerinde ise fark %12.29 oldu.
Yüzde 17-18 enflasyon farkı çıkar
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026’da alacakları toplu sözleşme zam oranına ilave enflasyon farkı için bu yıl Ağustos ayında 2026 toplu sözleşme zam oranının belirlenmesi gerekiyor.
Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflasyon farkının çıkacağını düşünüyorum.
Bu durumda Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yaklaşık %16, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yaklaşık %17-18 oranında bir fark alacağı yönündedir." dedi.