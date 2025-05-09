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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emeklinin kesin zam oranı haziran ayında gelecek enflasyon farkı ile belli olacak. Emekliler günbegün son açıklamaları takip ederken "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?", "En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?" sorusunu yöneltiyor.

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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? - Resim: 1

Emekli maaş zammı için gözler haziran ayında gelecek enflasyon rakamlarında... 5 Mayıs'ta açıklanan enflasyon rakamları sonrası 4 aylık enflasyon farkı belli oldu ve emekliye yapılacak rakam az çok şekillendi. Son durumu merak eden milyonlarca emekli "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?", "En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?" diye soruyor.

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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? - Resim: 2

Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun emekliye yapılacak zam oranları hakkında "İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklile­rinin enflasyon farkı %13.36 oldu. Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farklar emekli aylıkla­rına yansıtılacak. Memur ve memur emek­lilerinde ise dört aylık enflasyon toplu söz­leşme zamlarının enflasyona eklenmesi ile bulunuyor. Memur ve memur emeklilerin­de ise fark %12.29 oldu.

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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? - Resim: 3


Yüzde 17-18 enflasyon farkı çıkar

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026’da alacakları toplu sözleşme zam ora­nına ilave enflasyon farkı için bu yıl Ağus­tos ayında 2026 toplu sözleşme zam oranı­nın belirlenmesi gerekiyor.

Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflas­yon farkının çıkacağını düşünüyorum.

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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? - Resim: 4

Bu durumda Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yaklaşık %16, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yaklaşık %17-18 ora­nında bir fark alacağı yönündedir." dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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