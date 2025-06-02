Emekli maaşı belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkı emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı konusu haziran ayının gelişi ile birlikte en çok merak edilenlerin başında geliyor. Milyonlarca emekli ve yakını TÜİK'in geçeceği rakamları bekliyor. Mayıs ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre emeklinin temmuz ayında alacağı maaş da az çok şekillenecek. Verilere saatler kala yoğun şekilde "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusu geliyor.

Emekli maaş zammı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları sonrası belli olacak. Emekliler 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 13,36 oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ocak–nisan döneminde tüketici enflasyonu yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. Mayıs ayına ilişkin beklenti ise AA Finans’ın anketine göre yüzde 2,10 oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK uzmanı İsa Karakaş da en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaş, "En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira. Önceki dönemlerde hükümet kök maaşa göre zam yaptığı için taban maaş sabit kalmıştı. Eğer hükümet ocaktaki gibi 14 bin 469 liralık tabana, enflasyon oranında güncelleme yaparsa 17 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Benim hesaplamama göre 17 bin 73 lira. Eğer kök maaşa göre zam yapılırsa, kök maaşı 12 bin 500 lira ve altında olanların sıfır zamla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. En düşük memur emeklisinin maaşı ise bugün itibariyle 19 bin 616 lira. Dolayısıyla TÜİK'in enflasyonu düşük gelmediği ve yüzde 17'lik bir zam olduğu takdirde memur emeklisinin maaşının en az 22 bin bin 950 liraya yükseleceğini söyleyebiliriz." dedi.