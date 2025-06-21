Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı kaç olacak? En düşük emekli maaşı açıklandı mı?

Emekliler temmuz ayında yapılacak zam oranlarına odaklanmış durumda... Enflasyon rakamları 3 Temmuz'da belli olacak ve emeklinin alacağı zam oranı netleşecek. Uzmanların görüşlerini merak eden yaklaşık 16 milyon kişi "Emekli maaşı ne kadar olacak" diye soruyor. İşte son tahminler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı enflasyonu piyasa beklentisi olan yüzde 2,10’un altında kalarak yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranları da şekillenmeye başladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş en düşük emekli maaşı ile ilgili yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi: "En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira. Önceki dönemlerde hükümet kök maaşa göre zam yaptığı için taban maaş sabit kalmıştı. Eğer hükümet ocaktaki gibi 14 bin 469 liralık tabana, enflasyon oranında güncelleme yaparsa 17 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. En düşük memur emeklisinin maaşı ise bugün itibariyle 19 bin 616 lira. Dolayısıyla TÜİK'in enflasyonu düşük gelmediği ve yüzde 17'lik bir zam olduğu takdirde memur emeklisinin maaşının en az 22 bin bin 950 liraya yükseleceğini söyleyebiliriz.