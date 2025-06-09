Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? Emeklinin maaş zammı belli oldu mu?

Emekli maaşları, haziran ayının gelişi ile birlikte gündem olmuş durumda... Temmuz ayında, haziran ayının enflasyon rakamları gelecek 6 aylık enflasyon farkı hesap edilecek ve emeklinin maaşları belli olacak. Günler ilerledikçe en son gelişmelerin her biri takip ediliyor. "Emekliye ne kadar zam yapılacak" sorusu dillerden düşmüyor.

Emekli maaşı hakkında Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, en düşük emekli maşının 16.818 TL’ye yükseleceğini tahmin ederken emeklilere yapılacak zam oranını %16.24 olarak bekliyor. İşte Erdursun'un o yazısı...

Emekli maaş zam oranı ne kadar olacak?

"2025 yılı 3 aylık enflasyon verileri açıklan­dığında 7 Nisan 2025 Pazartesi günü Dün­ya Gazetesinde Temmuz’da en düşük emekli aylıkları 16.500 TL olur diye bir yazı kaleme almıştım.

Sonrasında ülkemizde yaşanan siyasi olaylar nedeniyle TÜİK Nisan/2025 Enflasyonunu %3 olarak açıkladı. Mayıs ayı enflasyon oranı be­lirlenmeden Piyasa katılımları anketine göre %2.36 gibi bir enflasyon beklentisi ortaya çık­tı. Bu durumda altı aylık enflasyon beklentisi %18’lere çıkmıştı.

Ancak 3/6/2025’de TÜİK tarafından 2025/ Mayıs ayı enflasyonu %1.53 olarak beklentile­rin çok altında geldi.

Resmi verilere göre 5 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur’lularda %15.09 oldu.

Memur ve memur emeklilerinde ise %14.29 oldu.

Bu durumda gözler Haziran ayı enflasyonu­na çevrildi. 2024 Haziran ayında TÜİK %1.64 olarak enflasyonu açıklanmıştı. 2025 Haziran ayında ise %1’ler civarında bir enflasyonun açıklanacağını bekliyoruz.

3 Temmuz’da belli olacak

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri­nin 2025 altı aylık enflasyon yaklaşık olarak %16.24 civarında olacak. Memur ve Memur Emeklilerinin ise yaklaşık olarak %15.4 olacak.

Buna göre de mevcut en düşük emekli aylığı olan 14.469 TL’nin 16.818 TL’ye yükseleceğini düşünüyoruz.

Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 17.000 TL’nin altında kalacağı netleşmiş oldu.

Ben en düşük emekli aylığının 17.000- 17.250 TL civarında olacağını düşünüyor­dum. Bunu dile getirdiğimde bu rakamların çok düşük olduğu konusunda eleştiriler alı­yordum. Maalesef Temmuz ayında ayrıca bir yasal düzenleme olmaz ise, sadece enf­lasyon farkı verilmesi durumunda bizim belirttiğimiz rakamlarında altında emekli aylıkları oluşacak.

2025 Ocak ayında TÜİK’in açıkladığı enflas­yon oranında artışlar yapılmıştı. Ayrıca bir re­fah payı ya da seyyanen bir arış yapılmamıştı.

Temmuz ayının üçüncü günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte emekli­lerin ve memurların hangi oranda fark alacak­ları netleşmiş olacak ancak rakamlar üç aşağı beş yukarı belli oldu diyebiliriz."