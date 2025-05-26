Emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranı belli oldu mu? Temmuzda emekli ve memur zammı beklentisi nedir?

Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayına sayılı haftalar kala bu soru sıklaşıyor. Milyonlar ne kadar zam alacağını merak ediyor. Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, beklentileri açıkladı ve gelebilecek zam oranlarını açıkladı.

Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun yazısında şu ifadelere yer verdi: 2025 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı Temmuz ayında memur ve emekli ay­lıklarına yansıtılacak.

Ocak ayında %5.03, şubat %2.27, mart %2.46, nisan %3 TÜİK enflasyon verileri­ni açıklamıştı. Mayıs ve Haziran ayı enflas­yon beklentileri Piyasa Katılımcı Anketine göre Mayıs ayında %2.36, Haziran ayında ise %1.77 gibi ortalama enflasyon beklen­tisi oluşmuş durumda. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında % 18.09, memur ve memur emeklilerine ise ortalama %16.97 gibi bir enflasyon farkı çı­kacak.

Emeklilere yüzde 17-18 fark

Memurların toplu sözleşme ile belirle­nen 2025 yılı 1.dönem %6, ikinci dönem için %5 zam oranlarına göre ocak ayında verilen %6 enflasyon farkı hesaplanırken düşülecek ve %5 eklenecek bu durumda da memur ve memur emeklilerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük bir fark çıkacak.

2026-2027 ve 2028-2029 yılarında me­mur ve memur emeklilerine verilecek top­lu sözleşme zam oranları bu yıl Ağustos ayında belirlenecek. 2026 yılının 1.döne­minde belirlenecek zam oranı memurların 2026 Ocak enflasyon farkını belirleyecek.

Emeklilere ayrıca seyyanen zam, intibak ya da refah payı verilmez ise memur ve me­mur emeklileri ortalama %17, SSK ve Bağ- Kur emeklileri de %18 oranında fark alacak gibi gözüküyor.

Emeklilere bu oranlarda artış yapılır ise;

En düşük emekli aylığı Temmuz Ayında 17.000 TL ile 17.250 TL arasında olur!

14.469 TL’nin üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %18 gi­bi fark oluşur.