Emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranı belli oldu mu? Temmuzda emekli ve memur zammı beklentisi nedir?
Temmuz ayında emekli ve memurun maaş zammı belli olacak. İlk 4 aylık enflasyon farkı sonrası rakamlar yavaş yavaş şekillenirken net olarak temmuz ayında gelecek enflasyon verisi sonrası maaş zamları belli olacak. Milyonlar beklentileri merak ederek "Emekli maaşı ne kadar olacak", "Memur maaş zammı oranı belli oldu mu" sorularını yöneltiyor. İşte detaylar...
Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayına sayılı haftalar kala bu soru sıklaşıyor. Milyonlar ne kadar zam alacağını merak ediyor. Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, beklentileri açıkladı ve gelebilecek zam oranlarını açıkladı.
Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun yazısında şu ifadelere yer verdi: 2025 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarına yansıtılacak.
Ocak ayında %5.03, şubat %2.27, mart %2.46, nisan %3 TÜİK enflasyon verilerini açıklamıştı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentileri Piyasa Katılımcı Anketine göre Mayıs ayında %2.36, Haziran ayında ise %1.77 gibi ortalama enflasyon beklentisi oluşmuş durumda. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında % 18.09, memur ve memur emeklilerine ise ortalama %16.97 gibi bir enflasyon farkı çıkacak.
Emeklilere yüzde 17-18 fark
Memurların toplu sözleşme ile belirlenen 2025 yılı 1.dönem %6, ikinci dönem için %5 zam oranlarına göre ocak ayında verilen %6 enflasyon farkı hesaplanırken düşülecek ve %5 eklenecek bu durumda da memur ve memur emeklilerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük bir fark çıkacak.
2026-2027 ve 2028-2029 yılarında memur ve memur emeklilerine verilecek toplu sözleşme zam oranları bu yıl Ağustos ayında belirlenecek. 2026 yılının 1.döneminde belirlenecek zam oranı memurların 2026 Ocak enflasyon farkını belirleyecek.
Emeklilere ayrıca seyyanen zam, intibak ya da refah payı verilmez ise memur ve memur emeklileri ortalama %17, SSK ve Bağ- Kur emeklileri de %18 oranında fark alacak gibi gözüküyor.
Emeklilere bu oranlarda artış yapılır ise;
En düşük emekli aylığı Temmuz Ayında 17.000 TL ile 17.250 TL arasında olur!
14.469 TL’nin üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %18 gibi fark oluşur.