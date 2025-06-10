Emekli maaşı temmuzda ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Temmuz ayı emekliler için büyük bir anlam ifade ediyor. Haziran ayının enflasyon rakamları ile birlikte gelecek 6 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin zam oranı belli olacak. Günler ilerledikçe sıklaşan soruların başında "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" geliyor. İşte son tahminler...
Emeklilerin gözü temmuz ayında gelecek enflasyon rakamlarında... Her ay gelen aylık enflasyonların toplamının ardından yapılacak hesaplama ile emeklinin alacağı zam oranı belli olacak. Ek zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu olurken sıkça "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusuna yanıt aranıyor.
Emekliye temmuzda ne kadar yapılacak?
2025 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte emekliye yapılacak zam oranı belli olacak. Genel kanı emekliye yüzde 16-17 oranında zam yapılabilir.
En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Sadece enflasyon farkına göre bir artış yapılması durumunda, en düşük emekli maaşının yaklaşık 16.800 TL seviyelerinde olması bekleniyor. Hükümetin refah payı veya seyyanen (eşit oranda) bir artış yapması halinde ise en düşük emekli maaşı, 17.000 – 17.250 TL bandına çıkabilir.