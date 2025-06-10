Emekli maaşı temmuzda ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Emeklilerin gözü temmuz ayında gelecek enflasyon rakamlarında... Her ay gelen aylık enflasyonların toplamının ardından yapılacak hesaplama ile emeklinin alacağı zam oranı belli olacak. Ek zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu olurken sıkça "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusuna yanıt aranıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Sadece enflasyon farkına göre bir artış yapılması durumunda, en düşük emekli maaşının yaklaşık 16.800 TL seviyelerinde olması bekleniyor. Hükümetin refah payı veya seyyanen (eşit oranda) bir artış yapması halinde ise en düşük emekli maaşı, 17.000 – 17.250 TL bandına çıkabilir.