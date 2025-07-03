Emekli maaşı zammı 2025 belli oldu: 6 aylık enflasyon farkı emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu?

Milyonlar, TÜİK'in kamuoyu ile paylaştığı haziran enflasyon rakamlarına gözlerini çevirdi. Veriler özellikle memur ve emekli için büyük önem arz ediyor. 6 aylık enflasyon farkı sonrası alınacak zam oranı ortaya çıktı. "Emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu" sorusu peş peşe geliyor. İşte konuya dair bilgiler... 1 | 5

6 aylık enflasyon farkı emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaş zammı belli oldu. TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da ilan etti ve 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. 2 | 5

TÜİK, haziran ayına ait enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıkladı. 2025’in ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da yüzde 16,67 oldu. 3 | 5