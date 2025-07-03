Emekli maaşı zammı 2025 belli oldu: 6 aylık enflasyon farkı emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu?
Emekli maaşı zammı bugün saat 10.00'da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Yaklaşık 16 milyon emekli heyecanla verileri bekliyordu ve oranlar belli oldu. Şimdi ekonomistlerin görüşleri pürdikkat dinleniyor. Peki, emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu?
Milyonlar, TÜİK'in kamuoyu ile paylaştığı haziran enflasyon rakamlarına gözlerini çevirdi. Veriler özellikle memur ve emekli için büyük önem arz ediyor. 6 aylık enflasyon farkı sonrası alınacak zam oranı ortaya çıktı. "Emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu" sorusu peş peşe geliyor. İşte konuya dair bilgiler...
6 aylık enflasyon farkı emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu?
Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaş zammı belli oldu. TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da ilan etti ve 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu.
TÜİK, haziran ayına ait enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıkladı. 2025’in ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da yüzde 16,67 oldu.
Emekliye ek zam gelecek mi?
Kulislerde konuşulanlara göre, emekliler için bir seyyanen zam ya da refah payı düzenlemesi bu dönemde gündemde değil.