EMEKLİ MAAŞI ZAMMI... | 6 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı belli oldu mu?

Enflasyon karşısında alım gücünün korunması açısından yapılan zamlar yurttaşlar için hayati önem taşıyor. Enflasyon farkı ortaya çıktıkça emeklilere temmuzda ara zam yapılıyor. Yılın ilk 6 ayında ortaya çıkan tablo ile emekliye zam yapılması kesinleşti. Şimdi ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte beklentiler...

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Mevcut durumda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,03 seviyesinde bulunurken, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hesaplamalara göre, emeklilere verilecek 6 aylık toplam zam oranının yüzde 16 ila 17 arasında olması öngörülüyor.

Zam oranı, yasal düzenleme yapılmaması ve seyyanen artış uygulanmaması halinde enflasyon farkı kadar olacak. Bu da memur emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yaklaşık yüzde 17'lik bir artış anlamına geliyor.