Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı emekli maaş zam oranları kaç oldu? 2025 hesaplama
Sabit ve sınırlı bir gelirle yaşayan emekliler için zam oranları büyük bir önem taşıyor. Enflasyon nedeniyle emekli maaşları zamanla değer kaybederken her ay açıklanan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Bugün de TÜİK tarafından mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu ve emeklilerin alacağı bu ayki zam oranı belli oldu. Nihai zam oranı 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak.
Geçim, sağlık, sosyal haklar açısından emekliye yapılacak zam oranları çok önemli... Her ayın 3'ünde açıklanan TÜİK enflasyon verileri milyonların yakın takibinde oluyor. Emekliler gibi memurlar da bu verileri takip ediyor. Bugün saat 10.00'da TÜFE rakamları açıklandı. Konut kira artış ve 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu gelişme sonrası yaklaşık 16 milyon kişi maaşlarını hesaplamaya başladı. İşte "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak" sorusunun cevabı...
5 aylık enflasyon farkı emekli maaş zam oranları kaç oldu?
5 aylık enflasyon verileri ocakta 5,03, şubat 2,27, mart 2,46, nisan 3,00 ve mayıs yüzde 1,53 olarak geldi. Böylelikle 5 aylık toplam enflasyon oranı %14,29 olarak gerçekleşti.
Enflasyon farkı, yeni 6 aylık enflasyon oranı (%14,29) ile bir önceki dönemdeki zam (%11,68) karşılaştırılarak bulunur.
Bu %1,509'luk fark, baz etkisiyle birleştiğinde toplam zam oranı %15,09 olur.
Emekliler 5 aylık enflasyon farkı ile maaşlarına yüzde 15,09. zam oranı almayı hak etti.
Memur ve memur emeklileri
5 Aylık Enflasyon Farkı: %8,58
Toplu Sözleşme Zammı: %5,00
Toplam Zam Oranı: %13,58 (Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek)