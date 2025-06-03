Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı emekli maaş zam oranları kaç oldu? 2025 hesaplama

Geçim, sağlık, sosyal haklar açısından emekliye yapılacak zam oranları çok önemli... Her ayın 3'ünde açıklanan TÜİK enflasyon verileri milyonların yakın takibinde oluyor. Emekliler gibi memurlar da bu verileri takip ediyor. Bugün saat 10.00'da TÜFE rakamları açıklandı. Konut kira artış ve 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu gelişme sonrası yaklaşık 16 milyon kişi maaşlarını hesaplamaya başladı. İşte "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak" sorusunun cevabı...

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