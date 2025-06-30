Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı yüzde kaç olacak?

Temmuz ayı emekli ve memur için zam anlamına geliyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte milyonların maaşı da ortaya çıkacak. Enflasyon beklentisine göre uzamanlar bir hesap çıkarırken emekli verilere sayılı günler kala "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak" sorusunu peş peşe yöneltiyor. 1 | 3

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Uzmanlar, piyasadaki genel beklentilere dayanarak, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yaklaşık yüzde 17, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 16 oranında bir artış bekliyor. 2 | 3