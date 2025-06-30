Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı yüzde kaç olacak?
Temmuz ayı geldi, milyonların gözü Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı enflasyon rakamlarında... 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memurun maaşı netleşecek. Emekliye seyyanen ek zam yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki yerini korurken 3 Temmuz öncesi uzmanların hesaplamaları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Temmuz ayı emekli ve memur için zam anlamına geliyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte milyonların maaşı da ortaya çıkacak. Enflasyon beklentisine göre uzamanlar bir hesap çıkarırken emekli verilere sayılı günler kala "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak" sorusunu peş peşe yöneltiyor.
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Uzmanlar, piyasadaki genel beklentilere dayanarak, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yaklaşık yüzde 17, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 16 oranında bir artış bekliyor.
Ocak-mayıs döneminde TÜFE bazında enflasyon yüzde 15,09 olmuştu. Haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun yüzde 1,61 civarında gelmesi bekleniyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyonun yüzde 16,95 seviyesinde oluşacağı öngörülüyor. Bu oranlar zam hesaplamalarında belirleyici olacak.