Emekli maaşına haciz gelir mi? Emekli maaşına haciz konur mu?

Yargıtay, emeklilerin çektiği tüketici kredilerinden (örneğin ihtiyaç kredisi gibi) doğan borçlar nedeniyle bankaların emekli maaşlarına bloke (el koyma) uygulayıp uygulayamayacağıyla ilgili ortaya çıkan farklı görüşleri ve kararları ortadan kaldırmak için içtihat birleştirme kararı aldı. Konu bugün gündemin ilk sırasında yer alırken şimdi sıkça "Emekli maaşına haciz konur mu" sorusu geliyor.

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