Emekli maaşına haciz gelir mi? Emekli maaşına haciz konur mu?
Bugün emekli maaşı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yargıtay, emekli maaşlarının borç nedeniyle bloke edilip edilemeyeceğini kesinleştirdi. Bu karar, hem bankalar hem emekliler hem de mahkemeler için bağlayıcı bir kurala dönüştü. Şimdi konu hakkında detaylara ulaşmak isteyen milyonlarca emekli "Emekli maaşına haciz gelir mi" sorusunu ısrarla soruyor.
Yargıtay, emeklilerin çektiği tüketici kredilerinden (örneğin ihtiyaç kredisi gibi) doğan borçlar nedeniyle bankaların emekli maaşlarına bloke (el koyma) uygulayıp uygulayamayacağıyla ilgili ortaya çıkan farklı görüşleri ve kararları ortadan kaldırmak için içtihat birleştirme kararı aldı. Konu bugün gündemin ilk sırasında yer alırken şimdi sıkça "Emekli maaşına haciz konur mu" sorusu geliyor.
Emekli maaşına haciz gelir mi?
Yargıtay’ın içtihat birleştirme kararıyla birlikte, emekli maaşlarına bankalar tarafından bloke konulabilmesinin önü açıldı. Daha önce emekli maaşlarına haciz uygulamak genellikle mümkün değilken, emeklinin kredi sözleşmesinde açık rızası varsa, banka borç nedeniyle maaştan kesinti yapabilecek. Ancak, maaşın ne kadarına bloke konulabileceği henüz netleşmedi.
Eğer emekli kredi sözleşmesinde "maaşımdan kesinti yapılabilir" maddesini imzaladıysa, banka maaşa bloke koyabilir. Rıza olmadan ise maaşa haciz uygulanamaz.
Kredi çekerken sözleşmedeki tüm maddeler dikkatle okunmalı, özellikle maaştan kesinti yetkisi veren bölümlere dikkat edilmeli.