Google Haberler

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak. Emekliler bir yandan bayram ikramiyesinin tarihinin netleşmesini beklerken bir yandan da emekli maaşlarının erkenden yatıp yatmayacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte en sın durum...

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? - Resim: 1

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. İslam alemi bayramı coşkuyla karşılamaya hazırlanırken akıllardaki konulardan biri emekli maaşlarının erkenden yatıp yatmayacağı... Milyonlarca emekli bilgi almaya çalışırken sıkça "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" sorusu geliyor.

1 5
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? - Resim: 2

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ile ilgili hükümetten bir açıklama henüz gelmedi. Bu hafta içi artan talepler nedeniyle olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

2 5
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? - Resim: 3

SSK (4A) Emekli Maaşları

SSK kapsamında olanlar, tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırlar:

Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

3 5
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? - Resim: 4

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları

Bağ-Kur emeklileri için ödeme dönemi her ayın 25'i ile 28'i arasındadır:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'inde

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sında

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'sinde

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Ayın 28'inde

4 5
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? - Resim: 5

Emekli Sandığı (4C) Maaşları

Memur emeklileri maaşlarını ayın başında, yani 1'i ile 5'i arasında alırlar.

5 5