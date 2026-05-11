Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak. Emekliler bir yandan bayram ikramiyesinin tarihinin netleşmesini beklerken bir yandan da emekli maaşlarının erkenden yatıp yatmayacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte en sın durum...
Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. İslam alemi bayramı coşkuyla karşılamaya hazırlanırken akıllardaki konulardan biri emekli maaşlarının erkenden yatıp yatmayacağı... Milyonlarca emekli bilgi almaya çalışırken sıkça "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" sorusu geliyor.
Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ile ilgili hükümetten bir açıklama henüz gelmedi. Bu hafta içi artan talepler nedeniyle olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
SSK (4A) Emekli Maaşları
SSK kapsamında olanlar, tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırlar:
Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde
Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde
Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda
Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde
Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde
Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde
Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında
Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları
Bağ-Kur emeklileri için ödeme dönemi her ayın 25'i ile 28'i arasındadır:
Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'inde
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sında
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Ayın 28'inde
Emekli Sandığı (4C) Maaşları
Memur emeklileri maaşlarını ayın başında, yani 1'i ile 5'i arasında alırlar.