Emekli sandığı maaşları bayramdan önce yatacak mı? 4C emekli (memur emeklisi) aylığı erken yatacak mı, ne zaman yatacak?
SSK VE Bağkur emeklisinin bayram ikramiyesi ve emekli aylıkları hesaplara yatırıldı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin ise sadece ikramiyeleri yatırıldı. Memur emeklisi şimdi maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırıyor. Yeni haftaya girilirken yoğun şekilde gelen soru "4C emekli (memur emeklisi) maaşı erken yatacak mı" oluyor.
Kurban Bayramı öncesi emeklilerin çoğunun aylıkları ve bayram ikramiyeleri hesaplara geçti. Memur emeklisi ise mayıs ayının ilk haftasında aylıklarını almıştı. Şimdi 4C emekliler bayramdan önce kendilerine aylık yatıp yatmayacağını sıklıkla sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...
Hayır, emekli sandığı aylıkları erken yatmayacak. Memur emeklileri 1-5 Mayıs tarihleri arasında maaşlarını aldığı için bayramdan önce bir maaş daha hesaplara geçmeyecek.
4C emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta yatırılmıştı. Bir sonraki maaş takvimi ise yine 1-5 Haziran tarihleri arasında...