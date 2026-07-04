Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yapılan zamlar sonrası maaş farklarının ne zaman hesaba geçeceği araştırılmaya başlandı. Memur ve memur emeklisi "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" sorusunu gitgide sıklaştırıyor.