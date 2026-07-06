Emekli ve memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli aylığı ödeme takvimi ve tarihleri...

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyonu sonrası SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 17,76; memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,53 oranında zam aldı. Milyonlar zamlı maaşlarını henüz almazken "Emekli ve memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" sorusu sıklaşıyor.