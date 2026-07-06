Emekli ve memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli aylığı ödeme takvimi ve tarihleri...
4C emekli maaşlarını zamsız aldı, maaş farkını bekliyor. Memurlar da maaşlarını önceden aldıkları için 14 günlük bir fark oluştu. Her iki kesim de gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevirdi. Haftanın ilk gününde sıkça gelen soru "Emekli ve memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" oluyor.
TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyonu sonrası SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 17,76; memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,53 oranında zam aldı. Milyonlar zamlı maaşlarını henüz almazken "Emekli ve memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" sorusu sıklaşıyor.
Emekli ve memur maaş farkı yattı mı?
Hayır, 6 Temmuz 2026 itibarıyla emekli ve memur maaş farkları yatmış değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimi henüz paylaşmadı. Temmuz ayının son haftasında maaş farklarının yatması bekleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.