Emekli ve memur maaşı bayramdan önce yatar mı? Emeklinin ve memurun maaşı erken yatar mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken şu sıralar merak edilen konu emekli ve memur maşının bayramdan önce yatıp yatmayacağı... Beklentiler bir hayli yüksek ve milyonlar büyük bir heyecan içerisinde... Sıklıkla dile getirilen soru ise "Emekli ve memur maaşı bayramdan önce yatar mı" şeklinde...
Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak. Türkiye büyük bir heyecanla bayramı beklerken emeklinin ve memurun bayram önce gündeminde maaşlar var. Maaşların bayram öncesi yatmasını isteyen milyonlar araştırma içerisinde sıklıkla "Emekli ve memur maaşı bayramdan önce yatar mı" sorusuna yanıt aranıyor.
Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatar mı?
Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlıyor ve son gün 9 Haziran... Memur maaşları 15'inde, emekli maaşları ise 17’si ile 26’sı arasında hesaplara yatıyor. Günler çakışmadığı için maaşların erken yatması beklenmiyor. Bu konuda nihai kararı hükümet verecek.