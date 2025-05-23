Emekli ve memur maaşı bayramdan önce yatar mı? Emeklinin ve memurun maaşı erken yatar mı?

Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak. Türkiye büyük bir heyecanla bayramı beklerken emeklinin ve memurun bayram önce gündeminde maaşlar var. Maaşların bayram öncesi yatmasını isteyen milyonlar araştırma içerisinde sıklıkla "Emekli ve memur maaşı bayramdan önce yatar mı" sorusuna yanıt aranıyor.

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