Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını ilan etti. İğneden ipliğe enflasyon oranları belli oldu. Yılık ilk 6 ayında gelen enflasyon farkı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon farkı sonrası emeklinin ve memurun alacağı zam oranı da kesinliğe kavuştu. Şimdi maaş hesaplaması yapılıyor ve sıklıkla "Emekli maaş zam oranı ne kadar oldu", "Memur maaşı zam oranı nedir" soruları yöneltiliyor. 1 | 7

Haziran ayı enflasyon oranı nedir? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. 2 | 7

6 aylık enflasyon farkı ne kadar? Haziran ayında gelen yüzde 1,37'lik enflasyon sonrası 6 aylık oran hesaplandı. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu. 3 | 7