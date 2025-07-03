Emekli ve memur maaşı zammı 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu...
Türkiye'nin beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in geçtiği ÜFE ve TÜFE oranları ile 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı ve maaşlara yapılan zam oranları belli oldu. Emekli ve memur günlerdir zam oranlarının nasıl geleceğini öğrenmeye çalışıyordu ve beklentiler sona erdi. Yaklaşık 16 milyon "Emekli maaşı zammı ne kadar oldu" sorusunu iletirken; yaklaşık 4 milyon memur ise "Memur maaşı zammı ne kadar" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını ilan etti. İğneden ipliğe enflasyon oranları belli oldu. Yılık ilk 6 ayında gelen enflasyon farkı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon farkı sonrası emeklinin ve memurun alacağı zam oranı da kesinliğe kavuştu. Şimdi maaş hesaplaması yapılıyor ve sıklıkla "Emekli maaş zam oranı ne kadar oldu", "Memur maaşı zam oranı nedir" soruları yöneltiliyor.
Haziran ayı enflasyon oranı nedir?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu.
6 aylık enflasyon farkı ne kadar?
Haziran ayında gelen yüzde 1,37'lik enflasyon sonrası 6 aylık oran hesaplandı. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.
Emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu?
TÜİK, haziran ayına ait enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıkladı. 2025’in ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da yüzde 16,67 oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz ayı maaş artışı yüzde 16,67'ye çıktı.